Rustensteg in Wien-Rudolfsheim wegen Bauarbeiten gesperrt

Zur Erhöhung der Sicherheit für Fußgänger wird die Fahrbahnquerung Avedikstraße/Rustensteg im 15. Bezirk mit Gehsteigvorziehungen und Fahrbahnaufdopplung versehen und somit künftig sicherer.

Die MA 28 (Straßenverwaltung und Straßenbau) beginnt am Dienstag, dem 25. September 2018, mit den erforderlichen Arbeiten. Auf Baudauer wird die Avedikstraße von Lehnergasse bis und in Richtung Denglergasse als Einbahn geführt. Der Fahrzeugverkehr in Richtung Schmelzbrücke wird über Avedikstraße, Lehnergasse, Jurekgasse, Denglergasse und Avedikstraße umgeleitet.