Rund zehn Prozent der österreichischen Unternehmen nutzen KI

In diesem Jahr setzten rund 10 Prozent der heimischen Firmen KI-Technologien ein, wie eine Erhebung der Statistik Austria zeigt.

Der Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) in der österreichischen Unternehmenslandschaft nimmt zwar zu, ist aber für die Mehrheit der Betriebe noch kein Thema. 2023 setzten 11 Prozent der heimischen Firmen KI-Technologien ein, vor zwei Jahren waren es noch 9 Prozent. Das zeigen die Ergebnisse einer Erhebung der Statistik Austria.

Insbesondere große Unternehmen setzen auf Technologien, die auf KI basieren

Vor allem große Unternehmen setzen der Erhebung zufolge auf Technologien, die auf KI basieren. Jede dritte Firma mit mehr als 250 Beschäftigten nutze in ihren betrieblichen Abläufen derzeit schon KI-Technologien, berichtete die Statistik Austria am Dienstag. Bei kleineren Unternehmen mit 10 bis 49 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern greifen nur 9 Prozent auf KI-Technologien zurück, bei den mittelgroßen Betrieben mit 50 bis 249 Beschäftigten sind es immerhin 17 Prozent.

Unterschiede beim Einsatz von KI

Branchenbezogen zeigen sich größere Unterschiede beim Einsatz von künstlicher Intelligenz: Am häufigsten kommen KI-Systeme demnach bei Unternehmen der Informations- und Kommunikationsbranche (37 Prozent) vor. Am seltensten werden sie hingegen im Bau sowie in der Beherbergung und Gastronomie (je 4 Prozent) verwendet.