Rund 75.000 Schüler an katholischen Privatschulen

In den vergangenen Jahren konnten die katholischen Privatschulen in Österreich einen kontinuierlichen Anstieg bei den Schülerzahlen verzeichnen.

Die Schülerzahlen in katholischen Privatschulen (KPS) steigen: Wie die Schulstiftung der Erzdiözese Wien mitteilte, besuchen im laufenden Schuljahr 74.727 Schüler einen der 286 katholischen Schulstandorte in Österreich, um 1,2 Prozent mehr als im Vorjahr. Seit 2014/15 verzeichneten die KPS ein Plus von 6,3 Prozent.