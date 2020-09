Rund 65 Galerien bei viennacontemporary vertreten

Die internationale Kunstszene kehrt nach Wien zurück: Rund 65 Galerien aus 16 Ländern finden sich heuer von 24. bis 27. September in der Wiener Marx Halle zur Kunstmesse viennacontemporary ein.

viennacontemporary unter strengen Corona-Auflagen in der Marx-Halle

Aber auch abseits des Vor-Ort-Geschehens wird man nicht auf die Messe verzichten müssen. Im Zuge einer "digitalen Option" namens "vc_on" ist geplant, der österreichischen und mittel-, südost- und osteuropäischen Kunst "sofortige Aufmerksamkeit zu schenken, ein neues Publikum und junge SammlerInnen anzusprechen, Galerien und KunstliebhaberInnen miteinander zu verbinden und nachhaltige Beziehungen aufzubauen", wie es in der Ankündigung heißt. Online gehen will man mit "vc_on" bereits am 17. September. Zusätzlich soll das neue Online-Magazin namens "on central east" das Interesse wecken.

Erneut kuratierte Sektionen bei Kunstmesse in Wien

Auch in diesem Jahr wird es wieder kuratierte Sektionen auf der Messe geben. Die in Berlin und Wien lebende Kuratorin Cathrin Mayer zeigt in "Zone1" acht junge Positionen, die durch den Standort Österreich miteinander verbunden sind, der Prager Kurator Jen Kratochvil stellt in der Sektion "Video" eine Auswahl von Videoarbeiten vor, darunter das Film-Programm "Where Do We Find Ourselves... ". Zum zweiten Mal werden in der Sektion "Explorations" verschiedene Galerien aus Europa Werkpräsentationen künstlerischer Positionen der 60er und 70er Jahre zeigen. Darüber hinaus bietet man auch heuer wieder "ArtTech Talks", in denen sich Francesca Gavin in Panels mit der unterschiedlichen Überschneidung von Technologie und kreativer Kultur befasst.