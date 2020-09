Rund 621.000 Schüler starten mit Maske ins neue Schuljahr

Im Westen und Süden Österreichs starten heute rund 621.000 Schüler ins neue Schuljahr. An allen Schulen gilt dabei die Maskenpflicht außerhalb des Klassenzimmers.

Coronabedingt müssen ab Montag an allen Schulen in Österreich außerhalb des Klassenzimmers Masken getragen werden. Abgenommen werden dürfen sie dann im Unterricht - also neben der Klasse auch etwa im Physik- oder Turnsaal - und im Schulhof. Darüber hinaus gelten in Wien, Wiener Neustadt, Korneuburg, Graz, Innsbruck Stadt, Kufstein und Schwaz aufgrund der Ampelfarbe Gelb in diesen Regionen zusätzliche Hygienemaßnahmen für den Sport- und Musikunterricht.