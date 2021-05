Rund 100.000 Corona-Tests am Öffnungstag in NÖ durchgeführt

Am gestrigen Mittwoch wurden in Niederösterreich rund 100.000 Corona-Tests durchgeführt. Das waren beinahe doppelt so viele Testungen wie an Vergleichstagen.

Am Tag der Öffnung von Gastronomie und Hotellerie am (gestrigen) Mittwoch sind in Niederösterreich rund 100.000 Corona-Testungen durchgeführt worden. Das seien "fast doppelt so viele wie an vergleichbaren anderen Tagen", blickten LHStv. Stephan Pernkopf (ÖVP) und Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) am Donnerstag zurück. Gezählt worden seien auch bereits 15.000 der am Dienstag vorgestellten digitalen Selbsttests.

Auf www.testung.at sind aktuell exakt 909.604 Niederösterreicher für die Untersuchung registriert. "Das heißt, sie waren in den letzten drei Monaten mindestens einmal in einer Teststraße auf das Coronavirus testen", betonten die beiden Landespolitiker. Der Wert gewinne umso mehr an Bedeutung angesichts der Tatsache, dass Hunderttausende Personen im Bundesland "auch schon geimpft oder vom Coronavirus genesen sind".