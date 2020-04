Rund 10.000 ÖBB-Mitarbeiter werden in Kurzarbeit geschickt

Die ÖBB werden aufgrund der Corona-Krise bis zu 10.000 Mitarbeiter zur Kurzarbeit anmelden. Auch Teile der Rail Cargo Group sind davon betroffen.

Dass die Österreichischen Bundesbahnen Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken, war schon bekannt. Die Rede war von Tausenden. Nun wurde bekannt, dass die Bahn bis zu rund 10.000 in Kurzarbeit schickt.

ÖBB schicken bis zu 10.000 Mitarbeiter in Kurzarbeit

Auch "größere Teile" der Rail Cargo Group von Kurzarbeit betroffen

Sonntagsfahrplan bleibt vorerst aufrecht

Maskenpflicht gilt auch in ÖBB-Zügen

Zu der Maskenpflicht in Öffis, also auch in Zügen der ÖBB, gibt es bei der Staatsbahn kommende Woche eine Infokampagne. "Wir setzen da stark auf die Eigenverantwortung und das Verständnis unserer Fahrgäste", bekräftigte der Bahnsprecher.

Mit dem Abstandhalten gibt es aktuell ohnehin kein Problem in Zügen: "In den Railjets von Wien nach Graz waren zuletzt in manchen Zügen weniger als zehn Fahrgäste unterwegs." Und diese zehn teilten sich einen 200 Meter langen Zug. Oder: Kürzlich sind aus einem Cityjet, der am Westbahnhof ankam nicht mehr als 15 Leute ausgestiegen - bei mehr als 250 Sitzplätzen im Zug.