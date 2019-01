Rund 1.000 Stromausfälle im Großraum Wiener Neustadt

Durch die Schneelast umgestürzte Bäume sorgten am Donnerstag für zahlreiche Stromausfälle in Niederösterreich. Rund 900 Haushalte waren davon betroffen.

Wie schon in den Tagen davor ist es in Niederösterreich auch am Donnerstag witterungsbedingt zu zahlreichen Stromausfällen gekommen. Am frühen Nachmittag waren 880 Haushalte ohne Elektrizität, teilte EVN-Sprecher Stefan Zach mit. Am schwersten betroffen war der Raum Türnitz (Bezirk Lilienfeld), wo rund 500 Kunden keinen Strom hatten.