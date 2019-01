Schneedruck auf Bäumen: Herausforderung für Stromnetze

Die massiven Schneefälle in Österreich können auch für die Stromnetze eine große Herausforderung werden. Der Schneedruck auf den Bäumen birgt eine Gefahr für Strom-Freileitungen.

Somit geht es vor allem um die Freileitungen auf den Mittel- und Niederspannungsebenen, also mit Spannungen zwischen 1 kV und 110 kV bzw. von unter 1 kV. Letztere stellen als Freileitungen mit 31.957 Kilometern Länge 12,4 Prozent des heimischen Stromnetzes dar, der Großteil auf dieser Niederspannungsebene ist aber unterirdisch als Kabel verlegt (140.663 km bzw. 54,5 Prozent). Bei den 1- bis 110-kV-Netzen sind es 25.217 km (9,8 Prozent) Freileitungen und 42.193 km (16,3 Prozent) Kabel.

Bei den Niedrigspannungsebenen geht der Trend eindeutig in Richtung Verkabelung, heißt es aus Oesterreichs Energie, dem Branchenverband der heimischen E-Wirtschaft. Grund ist, dass Freileitungen unsicherer sind – und von den Menschen als unschön wahrgenommen werden. Bei den 1- bis 110-kV-Leitungen ist der Verkabelungsgrad binnen sechs Jahren von 15 auf 16,3 Prozent gestiegen, auf der Ebene 1 kV und darunter ist er sogar von 50,7 auf 54,5 Prozent geklettert, heißt es aus dem Verband.

Hoch- und Höchstspannungsleitungen: Angriffsfläche bei Kälte

“Es gibt eine gewisse Tendenz, in der Mittelspannungsebene den Verkabelungsgrad zu erhöhen”, sagte am Donnerstag ein Netztechniker im Gespräch mit der APA. Einige größere Städte in Österreich seien zu annähernd 100 Prozent verkabelt, “dort gibt es praktisch keine Ausfälle” aufgrund der Witterung. Doch rein technisch könne ein Erdkabel eine Freileitung nicht 1:1 ersetzen, betonte er unter Verweis auf die Gefahr sogenannter “Erdschlüsse”, eine unerwünschte Fehlerstrom-Problematik.