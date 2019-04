Run15 in Wien: Straßensperren und Öffi-Einschränkungen

Am Palmsonntag sorgt der Run15 für Straßensperren und Öffi-Einschränkungen in Wien. Hier alle Infos dazu.

Am kommenden Sonntag, den 14. April 2019, findet der Run15 in Wien-Rudolfsheim bereits zum 17. Mal statt. Laut ARBÖ kommt es deshalb zu Straßensperren in der Bundeshauptstadt.

“Auch die Öffis sind vom Run15 betroffen. In der Zeit von 07.00 bis circa 13.00 Uhr werden die Straßenbahnlinien 52 und 60 ab bzw. bis zur Straßenbahnremise Rudolfsheim kurzgeführt. Die Autobuslinie 12A wird ab bzw. bis zur Schweglerbrücke geführt. Die Teilnehmer und Besucher sollten dennoch am besten mit den Öffis anreisen, da Parkplätze in den Seitengassen der Mariahilfer Straße auch am Sonntag erfahrungsgemäß Mangelware sind”, so ARBÖ-Verkehrsexperte Thomas Haider.