Ruhiger Auftakt: Wiener Volkskundemuseum hat wieder geöffnet

Am Freitag hat das Wiener Volkskundemuseum wieder seine Türen geöffnet. Der Auftakt verlief verhältnismäßig ruhig.

Neue Sicherheitsmaßnahmen im Volkskundemuseum

Im Kassa- und Shopbereich des Museums sind nun nicht nur Plexiglas-Trennwände zu finden, sondern auch eine informative Übersicht über die derzeitig gültigen Dos und Don'ts: Maske tragen, Abstand halten, keine Gruppen bilden, Atemhygiene einhalten und regelmäßig die Hände waschen. Dinge also, die viele ohnehin bereits in den vergangenen Wochen der Coronapandemie internalisiert haben. Grellgelbe Markierungen auf den Boden dienen als Erinnerungshilfen.

2020 keine Sonderausstellungen im Haus

"Wenn Supermärkte aufmachen können, können es auch Museen"

"Was ich jedenfalls gelernt habe: Kulturarbeit ist zu 80, 90 Prozent soziale Interaktion", so Beitl. "Und die war jetzt einfach weg!" Einer betroffenen Branche, dem Konzertleben, hat Beitl unterdessen eine kleine Schau im Eingangsbereich des Museums gewidmet. "Da frage ich aus der Zukunft wie es war, als es noch Veranstaltungen gab", schmunzelte der Direktor. Unter dem Titel "Those were the days..." sind u.a. einige Band-Shirts von Gruppen wie Kraftwerk versammelt.