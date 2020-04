Ruhezeit für Lkw-Fahrer wird wieder verlängert

Das Verkehrsministerium teilte mit, dass die Lenk- und Ruhezeiten für Lkw-Fahrer - nach eine deutlichen Ausdehnung - wieder schrittweise normalisiert werden.

Lkw-Wochenendfahrverbot bleibt ausgesetzt

Weiterhin Ausnahmen gibt es bei der maximalen Tageslenkzeit (elf statt neun Stunden), bei den maximalen Lenkzeiten in einer Woche (60 statt 56 Stunden) sowie bei den Lenkzeiten in zwei Wochen (100 statt 90 Stunden). Auch das Wochenendfahrverbot bleibt weiterhin ausgesetzt.

"Wollen keinen Lkw an Grenze hängen lassen"

Alexander Klacska, Obmann der Transporteure in der Wirtschaftskammer Österreich, verteidigt die verlängerten Fahrzeiten mit Verweis auf die Staus an den Grenzen seit Einführung der Grenzkontrollen. "Wir wollen keinen Lkw an der Grenze hängen lassen, dort wo es gefährlich ist, wo wirklich schlechte Sanitärbedingungen sind (...). Wir wollen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Abend und am Wochenende zuhause haben", so Klacska.