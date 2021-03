Rückzahlungen: VKI in der Corona-Pandemie mit viel Arbeit

Nicht zurückgezahlte Flüge bei Stornierungen, ungenutzte Saisonkarten in den Skigebieten und Musterprozesse gegen Fitnessstudios: Der Konsumentenschutz VKI hatte im letzten Jahr jede Menge zu tun und konnte einige Erfolge einfahren.

Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) hat heute, Mittwoch, seine Bilanz für ein Jahr Covid -Pandemie gezogen. Kurzum: Es gab viel zu tun. In Sammelaktionen zur Rückerstattung bei Flugannullierungen der Laudamotion und der AUA konnte der VKI rund 17.000 Betroffenen helfen. Insgesamt erhielten die Konsumenten dadurch rund 8,8 Mio. Euro zurück, rechneten die Konsumentenschützer heute vor und zählten weitere Beispiele auf.

Rückzahlung von ausgefallenen Reisen und Flügen

In einem noch anhängigen Verfahren unterstützt der VKI einen Konsumenten, der von der portugiesischen Airline TAP aufgrund einer coronabedingten Flugannullierung nur Gutscheine anstelle des Preises erhalten hat. In einem anderen Fall geht der VKI gegen die ungarische Airline Wizz Air vor, da diese die Rückzahlung des Reisepreises für eine Lissabon-Reise verweigert, welche die betroffenen Konsumenten wegen einer Reisewarnung nicht antreten wollten. Bereits erfolgreich abgeschlossen wurde ein ähnlicher Fall gegen die AUA. Ebenfalls nach Klagseinbringung erstattete die TUI Deutschland den Reisepreis an Verbraucher zurück, die eine Ägypten-Reise storniert hatten.