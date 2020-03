Rückreise von Kreuzfahrt-Urlaubern wird vorbereitet

Mehr als 1.200 Passagiere der "AidaMira" saßen seit Montag in Kapstadt fest. Nun wird die Rückreise der Österreicher und Deutschen vorbereitet.

Für die seit Montag in Kapstadt festsitzenden 1.240 österreichischen und deutschen Passagiere des Kreuzfahrtschiffs "AidaMira" haben die Abreisevorbereitungen begonnen. "Die Erlaubnis für die Heimreise der Gäste ist erteilt, wir arbeiten mit Hochdruck an Flügen für dieses Wochenende", sagte ein Aida-Cruises-Sprecher am Freitag.

Österreicher von Kreuzfahrtschiff bald zu Hause: Kein Verdachtsfall

Es gebe keinen Verdachtsfall an Bord des Schiffes. Zuvor waren auch die Corona-Testergebnisse von sechs Mitreisenden negativ ausgefallen, die zunächst als Verdachtsfälle gegolten hatten. Die Reederei organisiert nun die Charterflüge für die Passagiere, die umgehend das Land verlassen müssen. Das Schiff mit seinen 486 Besatzungsmitgliedern liegt seit Montag in Kapstadts Hafen.

Sonderflüge holen Touristen aus Spanien und Tunesien

Am Freitagvormittag sind zwei weitere Maschinen für die Sonderflüge gestartet. Um 11.00 Uhr flogen vom Flughafen Teneriffa Süd 212 Passagiere Richtung Wien. Zur gleichen Zeit startete in Tunis eine Maschine mit 210 Menschen an Bord. Für Samstag sind laut Außenministerium zwei Flüge aus Spanien avisiert, sie starten in Teneriffa Süd sowie in Palma de Mallorca.