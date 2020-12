Rückkehr zu Lockdown light: Skifahren ab Weihnachten möglich

Das Weihnachtsgeschäft im Tourismus wurde wegen der Coronakrise heuer komplett gestrichen. Hotels und Gastronomiebetriebe bleiben behördlich geschlossen und dürfen erst am 7. Januar wieder aufsperren. "Wir setzen sehr bewusst bis Weihnachten Maßnahmen, um mit 7. Jänner eine Wintersaison für möglichst viele Gäste zu ermöglichen", so Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) am Mittwoch. "Aber Österreich wird es schaffen, dass es heuer zu Weihnachten Skifahren gibt."

In der vergangenen Woche sei "eine emotionale Debatte über den Wintertourismus in Österreich" geführt worden, so die Ministerin mit Blick auf den Vorstoß Italiens und Deutschlands, die Skigebiete und die Liftanlagen heuer europaweit bis weit in den Jänner hinein geschlossen zu halten. "Wir sind die Skifahrernation Nummer eins - die Pisten sind in Vorbereitung. Viele wünschen sich Sport und Erholung", so Köstinger in einer Pressekonferenz.