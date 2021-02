Rückkehr an die Schulen: Fragen und Antworten im Überblick

An den Schulen startet nach den Semesterferien wieder der Präsenzunterricht. Fragen und Antworten zu den gültigen Regeln finden Sie hier.

An den Volksschulen sind alle getesteten Schüler an allen fünf Tagen der Woche in der Schule. An den anderen Schulen gibt es eine Teilung der Klassen in zwei gleich große Gruppen: Gruppe A hat am Montag und Dienstag Unterricht, Gruppe B am Mittwoch und Donnerstag (und in der Woche darauf umgekehrt). Für die Tage, an denen man nicht in der Schule ist, erhält man Arbeitsaufträge oder Hausübungen - bei Bedarf Unterstützung gibt es durch vom Unterricht freigestellte Lehrkräfte (z.B. Angehörige von Risikogruppen, Schwangere). Am Freitag gibt es für alle Schüler Fernunterricht, entweder ebenfalls mit Arbeitsaufträgen oder durch stundenplanmäßigen Unterricht via Videokonferenz. An den "Schichttagen" ist außerdem auch ein hybrider Unterricht möglich, also die Live-Übertragung des Unterrichts aus der Klasse für die Schüler daheim.