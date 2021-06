Rückgang der Arbeitslosenzahlen hat sich verlangsamt

Zwar gehen die Arbeitslosenzahlen wöchentlich zurück, der Rückgang hat sich jedoch deutlich verlangsamt. Über 368.000 Menschen sind derzeit ohne Job, das ist ein Minus von 7.000 gegenüber der Vorwoche.

Öffnungsschritte brachten teilweise Entspannung am Arbeitsmarkt

Die Öffnungsschritte nach dem monatelangen Lockdown haben zu einer teilweisen Entspannung am Arbeitsmarkt geführt. Seit 19. Mai verringerte sich die Arbeitslosenzahl laut Arbeitsministerium um 32.500. Im Vergleich zur Vor-Coronazeit gebe es aber derzeit noch um 27.500 Arbeitslose mehr als im Juni 2019. Im Jahresabstand sei die Arbeitslosigkeit sogar um 146.000 zurückgegangen, so Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) am Dienstag in einer Aussendung. Die Krise werde aber "den Arbeitsmarkt noch einige Zeit begleiten".