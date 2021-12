Rückgang: 5.192 Corona-Neuinfektionen am Sonntag in Österreich

5.192 Coronavirus-Neuinfektionen sind in Österreich seit Samstag binnen 24 Stunden (Stand Sonntag, 5.12.2021, 9.30 Uhr) verzeichnet worden.

Das liegt unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage (7.885 Fälle). Am vergangenen Sonntag (28. November) wurden fast doppelt so viele Corona-Neuinfektionen vermeldet (10.478).

Mit Sonntag gibt es in Österreich 110.200 aktive Fälle, um 6.849 weniger als am Tag zuvor. 43 Todesfälle gab es seit gestern, im Sieben-Tages-Schnitt waren es täglich 58,3.

In den vergangenen sieben Tagen wurden 408 Todesfälle registriert. Insgesamt hat die Covid-19-Pandemie seit Ausbruch 12.796 Tote in Österreich gefordert. Pro 100.000 Einwohner sind seit Beginn der Pandemie 143,2 Menschen an oder mit Covid-19 gestorben.