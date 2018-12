Rucksack gestohlen: Diebe am Wiener Hauptbahnhof gefasst

Zwei mutmaßliche Trickdiebe konnten am Samstagvormittag am Wiener Hauptbahnhof gefasst werden.

Drei Tatverdächtige lenkten in einem Zug am Wiener Hauptbahnhof eine 39-jährige Frau aus Malaysia ab, indem sie sie in ein Gespräch verwickelten. Dabei versuchten sie ihren Rucksack zu stehlen. Das Opfer bemerkte den Diebstahl jedoch, nahm die Verfolgung auf und verständigte die Polizei.