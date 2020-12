Rothschild-Stiftung: Entscheidung über Akteneinsicht

Im Zusammenhang mit der Rotschild-Stiftung gibt es einen gerichtlichen Erfolg für Geoffrey R. Hoguet. Es muss eine Entscheidung über Akteneinsicht folgen.

Der Rothschild-Nachfahre Geoffrey R. Hoguet, der mit der Stadt Wien im Zusammenhang mit der "Nathaniel Freiherr von Rothschild'schen Stiftung" eine juristische Auseinandersetzung führt, hat einen gerichtlichen Erfolg in Sachen Einsicht in die Stiftungsakten erzielt. Das teilte sein Sprecher am Freitag mit. Das entsprechende Verfahren sei zu Unrecht ausgesetzt worden, lautet demnach eine Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs.