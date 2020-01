Rothschild-Stiftung: Stadt Wien wird geklagt

Die Stadt Wien wird geklagt. Bei der Klage geht es um die 1907 gegründete Rothschild-Stiftung.

Die Stadt Wien sieht sich mit einer Klage des New Yorker Unternehmers Geoffrey R. Hoguet, einem Nachfahren der Familie Rothschild, konfrontiert. Es geht um jene 1907 gegründete Stiftung, die das bis heute existierende Neurologische Zentrum Rosenhügel errichtet hat. Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) äußerte sich am Dienstag nun erstmals zur Causa.

Hacker geht Verfahren einigermaßen gelassen entgegen

Der Ressortchef scheint dem für 20. Februar anberaumten Verfahren am Bezirksgericht Hietzing einigermaßen gelassen entgegenzusehen. "Ich gehe davon aus, dass die damals handelnden Damen und Herren die richtigen Entscheidungen getroffen haben" - und zwar "in vollem Respekt vor der Geschichte dieses Grundstücks", sagte Hacker in der Landtagssitzung.