Rotes Kreuz zieht erste Corona-Bilanz: 65.000 Tests und 7.300 Transporte

Das Rote Kreuz hat seit Beginn der groß angelegten Maßnahmen gegen das Coronavirus mit mobilen Teams und in Drive-In-Stationen mehr als 65.000 Testabstriche genommen. Mehr als 7.300 Transporte von Infizierten wurden durchgeführt, wie die Hilfsorganisation am Mittwoch anlässlich ihrer Bilanz des vergangenen Monats festhielt.

1.800 Mitarbeiter täglich im Corona-Einsatz

Mehr als 110.000 Anrufe wurden bei der Gesundheitshotline 1450 entgegen genommen, die das Rote Kreuz in Vorarlberg, Salzburg, der Steiermark und Oberösterreich betreibt. "Die erste Bilanz sieht gut aus, und Ich möchte mich bei allen bedanken, egal in welcher Form sie für uns tätig sind. Wir sind auf einem guten Weg - aber noch ist die Ziellinie nicht in Sicht", hielt Rotkreuz-Präsident Gerald Schöpfer fest.