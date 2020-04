Rotes Kreuz sucht dringend Freiwillige für Coronavirus-Testungen und Co.

Fast 72.000 Frauen und Männer engagieren sich jedes Jahr ehrenamtlich beim Roten Kreuz, rund 38.000 im Rettungsdienst. In der aktuellen Corona-Krise werden vermehrt Freiwillige gesucht, hieß es am Mittwoch.

Rotes Kreuz testet auf Coronavirus: Freiwillige dringend gebraucht

Unternehmen stellen Mitarbeiter zum Helfen frei

Unterstützung kommt aus der Wirtschaft. Viele Unternehmen stellen in dieser schwierigen Situation Mitarbeiter vom Dienst frei, die ehrenamtlich als Sanitäter für das Rote Kreuz tätig sind. "Mein besonderer Dank geht an alle Mitarbeiter und Freiwilligen, die jetzt unermüdlich für die Menschen in Österreich an vorderster Front im Einsatz sind. Danke an alle Unternehmen, die das möglich machen. Lebenretten ist immer Teamarbeit. Nur gemeinsam kann es uns gelingen, die Ausbreitung des Coronavirus zu stoppen", sagt Rotkreuz-Präsident Schöpfer.