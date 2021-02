Roter und Grüner Streit um Kulturmilliarde

Die SPÖ wirft den Grünen vor, der Kultur nicht genügend Geld zur Verfügung zu stellen. SPÖ-Politiker Drozda errechnete für 2020 nach einer Anfrageserie 245 Mio. statt von der Kulturstaatssekretärin genannten Milliarde.

SPÖ und Grüne haben sich am Montag einen Schlagabtausch über die Höhe der 2020 ausbezahlten Corona -Kulturhilfen geliefert. Die vom Bund in Aussicht gestellten Mittel seien "weit unter den Versprechen" geblieben, kritisierte SPÖ-Kultursprecher Thomas Drozda gegenüber der APA. Das sei "schlichtweg falsch", konterte das Büro von Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne).

Drozda monierte, dass von der seitens Mayer in einem "Falter"-Interview Ende November genannten Milliarde Euro an Unterstützungen tatsächlich lediglich 245 Mio. an Kulturinstitutionen und Kunstschaffende ausbezahlt worden seien. Die SPÖ beruft sich bei ihren Berechnungen auf eine Anfrageserie bei insgesamt fünf Ministerien. Aus den Antworten ergebe sich die Summe von 245 Mio. Euro, die in Form diverser Hilfsmaßnahmen im Vorjahr an den Kultursektor geflossen seien, hieß es in einer der APA übermittelten Aufstellung.