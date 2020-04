"Rote Nasen Clowndoctors" treten online auf

In der Corona-Krise treten die "Rote Nasen Clowndoctors" online auf. Das Angebot gilt für Patienten im Krankenhaus, aber auch privat.

Die "Rote Nasen Clowndoctors" setzen in der Coronavirus-Krise auf Online-Auftritte. Nach Bestehen der Organisation für 25 Jahre wird so ein neuer Weg beschritten, um kranken und leidenden Menschen zur Seite zu stehen. Über das "Booking-Tool" auf www.rotenasen.at/online werden laut Aussendung Kurz-Clips, Unterhaltungsgeschichten, eine Rätselrubrik und "Höhepunkte" von Live-Clown-Besuchen geboten.

"Rote Nasen Clowndoctors" treten online auch im Wohnzimmer auf

Das Angebot gelte nicht nur für Patienten in Krankenhäusern. Die "Rote Nasen Clowndoctors" kommen online nach Terminvereinbarung via Homepage auch gerne in Wohn- und Kinderzimmer oder auch Home-Offices, hieß es am Dienstag in einer Aussendung.