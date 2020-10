Rote Corona-Ampel: Maßnahmen in Regionen unterschiedlich

Bei einer roten Corona-Ampel gibt es in den Bundesländern keinen einheitlichen Corona-Plan. Die Länder und Regionen setzen stattdessen in Absprache mit dem Ministerium ihre Maßnahmen separat um.

Unterschiedliche Regionen, unterschiedliche Maßnahmen

Der Grund für dieses Vorgehen ist, dass in den verschiedenen Regionen oft verschiedene Maßnahmen gesetzt werden müssen, um Ausbrüche einzudämmen. Die Behörden an Ort und Stelle könnten diese am besten abschätzen. "Sie kennen ihre Regionen am besten", hieß es.