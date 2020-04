"Rot-weiß-rote Freifahrten" für Bundesheer-Soldaten

Für alle im Einsatz befindlichen Bundesheer-Soldaten ist die Fahrt mit den Öffis ab sofort gratis. Die Aktion ist vorläufig bis Ende Mai begrenzt.

In Begleitung von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) haben die ersten Soldaten am Mittwoch in Wien von ihrem Recht auf Freifahrten in öffentlichen Verkehrsmitteln Gebrauch gemacht.