Rosenberger-Übernahme durch Burger King: Gläubiger nahmen Sanierungsplan an

Der Sanierungsplan der insolventen Raststätten-Kette Rosenberger wurde von den Gläubigern angenommen. Nun können die verbliebenen 14 Standorte mit rund 330 Mitarbeitern von Burger King übernommen werden.

Die Gläubiger der insolventen Autobahnraststättenkette Rosenberger haben grünes Licht für den Verkauf an Burger King gegeben. Der Sanierungsplan sei mit großer Mehrheit angenommen worden, teilten die drei Gläubigerschutzverbände KSV, AKV und Creditreform am Dienstag nach der Tagsatzung am Landesgericht St. Pölten mit.