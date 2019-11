Rosen für Falco: Fans gedenken Austro-Star in Wien

Falco alias Johann Hölzl zählt zu Österreichs größten Popstars und bleibt unvergessen: Die Fans Gerhard Zink und seine Lebenspartnerin Celine Walter ließen einen circa 135 Kilogramm schweren Kranz in Herzform anfertigen.

Dieser soll am heutigen Donnerstagnachmittag an Falcos Ehrengrab am Wiener Zentralfriedhof niedergelegt werden.