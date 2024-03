Rooftop-Bar Cayo Coco bringt Kuba-Vibes nach Wien

Jede Menge Havanna-Feeling, tropische Cocktails, karibisch-interpretierte Bar-Snacks und Pool mit einem ein spektakulären Blick über den Stadtpark: Cayo Coco ist ab April ein neuer Rooftop-Hotspot in Wien.

Hoch oben auf dem von Carl Appel entworfenen ehemaligen Gewerbehaus am Rudolf-Sallinger-Platz 1 im 3. Wiener Gemeindebezirk - auf dem The Hoxton Vienna - thront ab April 2024 eine neue Rooftop-Bar mit einem in Wien einzigartigen Konzept: Cayo Coco bringt das lebendige Havanna der 1950er-Jahre in die österreichische Hauptstadt und lädt Cocktail-Aficionados dazu ein, sich zwischen bepflanztem Pooldeck und offenem Barbecue einen Lenz in der Sonne zu machen.