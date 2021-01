Rom: Obdachloser mit österreichischem Pass tot aufgefunden

Im Besitz eines Obdachlosen, der in der Nacht auf Mittwoch nahe dem Petersplatz in Rom gestorben ist, wurde ein österreichischer Pass gefunden.

Es wurde vermutet, dass der 46-Jährige nigerianischer Herkunft, der schon seit längerem auf der Straße in Rom lebte, einige Zeit in Österreich verbracht hatte, berichteten römische Medien. Noch unklar war, wie und wann genau der als Edwin bekannte Obdachlose nach Rom gekommen ist.

Zehn Obdachlose sind in den vergangenen drei Monaten in Rom tot aufgefunden worden, Edwin ist das vierte Todesopfer seit Anfang 2021. "Rom ist voller geschlossener Hotels und Gebäude, doch Menschen müssen in der Kälte schlafen", klagte Carlo Santoro, ehrenamtlicher Helfer von Sant'Egidio. Erst am 6. Jänner war unweit des Bahnhofs Termini ein 58-jähriger Italiener tot aufgefunden worden. Die tatsächliche Zahl der verstorbenen Obdachlosen könnte laut Santoro noch höher sein.