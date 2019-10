Rollstuhlfahrer aus brennender Wohnung in Wien-Floridsdorf gerettet

Ein im Rollstuhl sitzender Mann wurde gestern Abend von der Wiener Berufsfeuerwehr aus seiner brennenden Wohnung in Wien-Floridsdorf gerettet. Der Brand konnte schnell gelöscht werden.

In einer Wohnhausanlage nahe der Brünner Straße in Wien-Floridsdorf ist Dienstagabend kurz vor 23 Uhr ein Brand ausgebrochen. Der im Rollstuhl sitzende Bewohner bemerkte das Feuer und flüchtete in einen Nebenraum, da ihm durch den Brand der Fluchtweg abgeschnitten war. Am Fenster rief er seine Nachbarn, die die Feuerwehr alarmierten.