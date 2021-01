Rohrstabbombe in Wien-Donaustadt gefunden

Am Sonntagnachmittag fand ein Mann in der Kreuzgrundstraße in Wien-Donaustadt eine Rohrstabbombe. Sie wurde vom Entminungsdienst abtransportiert.

Ein Mann fand am Sonntagnachmittag in einem Waldstück mutmaßliches Kriegsmaterial und verstän-digte die Polizei. Die alarmierten Beamten sperrten den möglichen Gefahrenbereich ab und verständigten ein sprengstoffkundiges Organ. Diese stellten fest, dass es sich um eine britische Rohrstabbombe handelt. Die Bombe wurde in weiterer Folge vom Entminungsdienst des Bundesheeres abtransportiert.

Die Wiener Polizei rät zu folgenden Präventionstipps:

Wenn Sie sprengstoffverdächtige Gegenstände oder Kriegsmaterial auffinden, merken Sie sich den Auffindungsort und/oder markieren Sie diesen und begeben Sie sich in eine sichere Distanz.

Rufen Sie unverzüglich 133 oder 112.

Sprengstoffverdächtige Gegenstände und Kriegsmaterial dürfen nicht bewegt, manipuliert oder gewaschen werden.