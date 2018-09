Rohrbruch in Wien-Josefstadt: Linie 2 wird unterbrochen

Wegen eines Wasserrohrbruchs in Wien-Josefstadt ist die Josefstädterstraße für die Linie 2 gesperrt. Die Arbeiten dürften bis Ende nächster Woche andauern.

Der Wasserrohrbruch in der Josefstädter Straße in Wien-Josefstadt am Dienstagabend hat weitreichende Folgen. Denn die Wiener Linien müssen nach dem Abschluss der Kanalarbeiten den kompletten Gleisuntergrund erneuern. Diese Arbeiten werden voraussichtlich bis Ende nächster Woche dauern, informierten die Wiener Linien in einer Aussendung am Mittwoch.