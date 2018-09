Vorstellung im Theater in der Josefstadt musste wegen Wasserrohrbruchs abgebrochen werden

Am Dienstagabend musste eine Vorstellung im Theater in der Josefstadt nach einem Wasserrohrbruch vor dem Haupteingang abgebrochen werden.

Während auf der Bühne des Theater in der Josefstadt Felix Mitterers “In der Löwengrube” aufgeführt wurde, platzte gegen 19.00 Uhr in der Straße vor dem Haupteingang die Wasserzuleitung des Theaters. Die Fahrbahn und die Straßenbahngleise wurden unterspült, Betonplatten der Fahrbahn stürzten in den entstandenen Hohlraum.

Wasserrohrbruch: Fahrbahn vor Theater in der Josefstadt stürzte ein Durch den massiven Wasseraustritt wurden in der Straße eine Gasleitung und ein Kanal freigelegt. Auch reichten die Unterspülungen so nah in Richtung Haupteingang des Theaters, dass dieser gesperrt werden musste. Durch die unterbrochene Wasserversorgung und den beschädigten Kanalanschluss waren die Löschwasserversorgung, die Toiletten und die Duschen des Theaters außer Betrieb. Aufgrund dessen und der Sperre des Haupteingangs wurde entschieden, die Vorstellung in der Pause abzubrechen.

Von den Kräften der Berufsfeuerwehr Wien wurden die Josefstädter Straße im Bereich des Rohrbruchs abgesperrt, die Keller der angrenzenden Häuser auf Wassereintritt untersucht – wobei keine Schäden festgestellt wurden -, die für die Behebung des Schadens zuständigen Fachdienststellen alarmiert und Theatermitarbeiter bei der geordneten Räumung des Theaters über einen Nebeneingang in der Josefstädter Straße sowie über den Bühneneingang in der Piaristengasse unterstützt. Weitere Maßnahmen wurden durch die jeweils zuständigen Fachdienststellen der Stadt Wien und die Polizei getroffen.

Josefstädter Straße weiterhin für Autos gesperrt Die Josefstädter Straße bleibt für Autos und die Straßenbahn auch weiterhin ab der Strozzigasse stadteinwärts gesperrt. Ein Schienenersatzverkehr wurde eingerichtet. Fahrzeuge wurden in Seitengassen umgeleitet. Für Fußgänger gab es keine Beeinträchtigungen. Die Bim soll frühestens am Freitag wieder fahren können, so Franz Weyrer, Fachbereichsleiter Wasserverteilung bei der MA 31.