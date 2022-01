Rohbauphase des Wiener "KaDeWe" gestartet

Das "KaDeWe Wien" auf der Mahü wechselt in die Rohbauphase. Zunächst wird die Tiefgarage erweitert. Zudem wird ein neuer Name für das "KaDeWe Wien" gesucht.

Die Rohbauphase für das künftige "Kaufhaus des Westens" in Wien und das angeschlossene Hotel startet nun. Das teilte der Signa-Konzern am Dienstag mit. Der Komplex, der 2024 eröffnen soll, entsteht auf dem Standort des früheren Leiner-Hauses in der unteren Mariahilfer Straße.