Roger Waters - Us + Them - Infos und Trailer zum Film

Roger Waters, das Mastermind hinter Pink Floyd, hat sich mit Regisseur Sean Evans zusammengespannt, um die legendäre Tournee "Us + Them" auf Leinwand zu bannen.

So finden sich im Film nun Songs aus Waters' Pink-Floyd-Alben wie "The Dark Side Of The Moon", "The Wall", "Animals" oder "Wish You Were Here", aber auch aus dem jüngsten Album "Is This The Life We Really Want?".