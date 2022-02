Rodler Wolfgang Kindl holt Silber-Medaille für Österreich

Am Sonntag gewann Wolfgang Kindl im Rodeln bei den Olympischen Winterspielen in China eine Silber-Medaille für Österreich.

Kunstbahnrodler Wolfgang Kindl hat seinen olympischen Traum am Sonntag wahr gemacht und eine Silber-Medaille geholt. Bei den Winterspielen von Peking leistete sich der Tiroler, der am Samstag nach den ersten beiden Läufen knapp hinter Topfavorit Johannes Ludwig gelegen war, auch im dritten und vierten Durchgang keine Schnitzer und musste sich dem Deutschen schließlich nur um 0,160 Sekunden geschlagen geben.

Rodeln: Kindl gewinnt Silber-Medaille im Einsitzer

Der 33-jährige Kindl krönte mit der Glanzleistung auf der rund 1,5 km langen Strecke seine gute Saison, in der er Europameister wurde und im Gesamtweltcup auf Platz zwei gelandet war - ebenfalls hinter Saisondominator Ludwig. Als vorentscheidend im Kampf um Gold und Silber sollte sich der dritte Lauf erweisen, in dem Ludwig seinen Vorsprung auf Kindl von zuvor 0,039 auf 0,113 Sekunden ausbaute. Das war für den Doppelweltmeister von 2017 im finalen Durchgang zwar nicht mehr aufzuholen, reichte aber zum erstmaligen Sprung aufs olympische Stockerl - nach drei neunten Plätzen 2010 in Vancouver, 2014 in Sotschi und 2018 in Pyeongchang.