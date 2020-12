Rodeln ohne Helm: Schwere Verletzungen drohen schon bei geringer Geschwindigkeit

Rodeln ist viel weniger harmlos als allgemein angenommen: Jedes Jahr verletzten sich in Österreich mehr als 2.200 Menschen bei Rodelunfällen, in der vergangenen Wintersaison starben fünf Menschen.

Verletzungsrisiko beim Rodeln mit Crashtests untersucht

Rodeln bleibt im Lockdown erlaubt

Ab 26. Dezember geht Österreich wieder in den Lockdown. Sport im Freien bleibt weiterhin erlaubt. "Rodeln ist beliebt. Die Ergebnisse unserer Crash-Simulation sind alarmierend. Denn die Sicherheit eines einfachen Rodelausflugs ist trügerisch, spätestens dann, wenn man ohne Helm auf ein annähernd starres Hindernis wie einen Baum trifft", sagte KFV-Sprecherin Johanna Trauner-Karner.

Die Simulationen zeigen deutlich: Bei Kindern, die ohne Helm rodeln, besteht bereits ab ungefähr zehn km/h ein erhebliches Risiko für schwere Kopfverletzungen. Ab einer Geschwindigkeit von circa 20 km/h steigt zu den Kopfverletzungen zudem das Risiko für Rippen- und Oberschenkelfrakturen. "Die Untersuchungen belegen, dass ein Helm das Kopfverletzungsrisiko deutlich reduziert - und zwar unabhängig von der Geschwindigkeit und unabhängig davon, ob die Person frontal oder seitlich gegen ein Hindernis prallt", erläuterte Stefan Smit, Forscher am Institut für Fahrzeugsicherheit.

Kinder: Beim Rodeln nur mit Helm und hinten sitzen

Einfluss auf den Verletzungsgrad bei Kindern hat außerdem deren Sitzposition, wenn sie gemeinsam mit Erwachsenen rodeln: Sitzt das Kind vorne am Schlitten, besteht neben dem Kopfverletzungsrisiko auch ein erhebliches Risiko für Verletzungen des Thorax bzw. der Oberschenkel des Kindes, ergab der Crashtest. "In allen unseren Simulationsszenarien wurde das Kind durch den dahinter sitzenden Erwachsenen förmlich in den Baum 'gedrückt'.