Unfälle vermeiden: Tipps für sicheren Rodelspaß

Schlittenfahren ist ein beliebtes Wintervergnügen, man sollte die Verletzungsgefahr aber nicht unterschätzen. Experten geben Tipps zum sicheren Rodelspaß.

Verletzungsgefahr beim Rodeln nicht unterschätzen

"Richtig rodeln will gelernt sein, denn Übermut, Fehleinschätzung und mangelhafte Technik oder Ausrüstung können auch bei dem als harmlos geltenden Winterspaß zu schweren Unfällen führen", warnt Ilona Schöppl, Leiterin des Bereichs Haushalts-, Freizeit- und Sportsicherheit im KFV.

Insgesamt verletzten sich im Zeitraum 2014 bis 2018 rund 8.200 Personen beim Rodeln und Bobfahren so schwer, dass sie im Krankenhaus behandelt werden mussten – rund 2.200 davon alleine im Jahr 2018. Jeder vierte Verletzte (25 Prozent) musste stationär aufgenommen werden. Allzu oft sind Kinder betroffen: 35 Prozent der verletzten Rodler sind unter 15 Jahre alt.

Experten raten zu Helm

Das KFV rät daher, auch beim Rodeln niemals auf das Tragen eines Helms zu verzichten. "Während es beim Skifahren oder Snowboarden inzwischen nahezu selbstverständlich ist, Helm zu tragen gibt es beim Rodeln großen Nachholbedarf: Mehr als drei Viertel (78 Prozent) der verunfallten Personen gaben an, zum Unfallzeitpunkt keinen Helm getragen zu haben", so Schöppl.

Die wichtigsten Rodelregeln auf einen Blick

Gemeinsam mit dem Österreichischen Rodelverband hat das KFV eine kompakte Übersicht über die wichtigsten Rodelregeln entwickelt. Rodelfans sollen so direkt an der Rodelstrecke an das korrekte Verhalten erinnert werden.