Rod Stewart spielt eine Abschiedsshow in Wien

Am 2. Juli 2024 kommt Rod Stewart für eine Abschiedsshow nach Wien.

Nun verabschiedet sich offenbar auch Rod Stewart von der Bühne: Unter dem Tour-Motto "Live In Concert - One Last Time" zieht der schottische Popmusiker 2024 durch Europa, am 2. Juli macht der Sänger in der Wiener Stadthalle Station.