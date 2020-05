Roche-Antikörpertest auch in Österreich in Auslieferung

Vor wenigen Tagen hat der Schweizer Pharma- und Diagnostikkonzern Roche in den USA eine Notfall-Zulassung für einen SARS-CoV-2-Antikörpertest vor allem für Großlabors erhalten. Die Auslieferung erfolgt derzeit auch in Österreich.

Die ersten Untersuchungen dürften in den kommenden Tagen erfolgen, erklärte am Dienstag ein Sprecher des Konzerns gegenüber der APA.

Roche-Antikörpertests werden weltweit ausgeliefert

"Wir sind in Auslieferung. Ab dieser Woche wird es die Untersuchungen geben", erklärte man bei Roche Austria. Das Unternehmen - weltweit eines der größten auf dem Gebiet der Labordiagnostik - ist aber nur eines der vielen Konzerne, die derzeit ihre Systeme für SARS-CoV-2-Antikörpertests entwickeln bzw. auf den Markt bringen.

"Der Test wurde geschaffen, um zu bestimmen, ob ein Patient einer SARS-CoV-2-Infektion ausgesetzt war und ob er Antikörper gegen SARS-CoV-2 entwickelt hat. Roche hat bereits die Auslieferung des neuen Antikörpertests zu den führenden Labors weltweit gestartet und wird die Produktionskapazität auf eine zweistellige Millionenanzahl pro Monat ausweiten, um das Gesundheitswesen in jenen Staaten zu unterstützen, welche die CE-Kennzeichnung bzw. die US-Freigabe anerkennen", hatte es am Sonntag in einer ersten Aussendung des Konzerns geheißen.