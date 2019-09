RoboManiac mit neuem Schulungszentrum in Wien

Seit rund zwei Jahren bietet RoboManiac Workshops, Camps und Kurse für Kinder in den Zukunftsthemen Programmieren, Robotik und MINT (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) in Wien an.

Seit Ende August hat das Unternehmen ein eigenes Schulungszentrum beim Schwarzenbergplatz im dritten Wiener Gemeindebezirk. Beim Tag der offenen Tür am 13. September 2019 können Eltern und Kinder Lernroboter, Tools und Trainingskonzepte kennenlernen und sich Plätze für die kommenden Semesterkurse sichern.

Seit der Gründung im Juni 2017 haben rund 2.300 Kinder und Jugendliche in den Kursen, Workshops und Camps von RoboManiac Programmier-Erfahrungen gesammelt und ihre Begeisterung für die MINT-Fächer entdeckt und gepflegt. "Wir freuen uns, dass wir ab September unsere Kurse und Workshops endlich auch in unserem eigenen Schulungszentrum in der Auenbruggergasse 2 in 1030 Wien abhalten können und hoffen, damit noch mehr junge Menschen mit den Themen der Zukunft vertraut machen zu können", freut sich Catrin Meyringer, Geschäftsführerin der RoboManiac GmbH.

RoboManiac beim Tag der offenen Tür entdecken

Beim Tag der offenen Tür am 13. September 2019 gewährt RoboManiac von 16:00 bis 19:00 Uhr Einblick in das neue Kursprogramm und Schulungszentrum. Es gibt die Möglichkeit, Lernroboter, Tools, TrainerInnen und pädagogische Konzepte kennenzulernen. Die Kinder dürfen etwas programmieren und bauen, auch für einen kleinen Snack ist gesorgt. Anmeldung unter info@robomaniac.at.

Erstmals "Girls only"-Kurs

Die semesterbegleitenden Herbstkurse starten im Oktober – diesen Herbst erstmals auch mit einem eigenen "Girls only"-Kurs. "Wir möchten Mädchen und ihre Eltern ermutigen, das spannende Feld der MINT-Robotik zu erkunden. Mädchen programmieren genauso gerne wie Burschen, nur werden sie seltener für unsere Kurse angemeldet und wissen es daher oft nicht", sagt Catrin Meyringer.