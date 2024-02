Robert Palfrader "Allein": Erster Solo-Auftritt als Benefiz-Kabarett in Cape 10 in Wien-Favoriten

Am 20. April 2024 wird Robert Palfrader im Wiener CAPE 10 sein erstes Solo-Kabarett "Allein" zum Besten geben. Die Erlöse kommen Kinderhilfsprojekten zugute.

Kabarettist, Schauspieler und Autor Robert Palfrader ist bereits seit langem treuer Wegbegleiter des Cape 10 und gibt nun schon sein zweites Benefizkonzert in dem neuen Sozial-, Gesundheits- und Innovationszentrum in Wien-Favoriten, doch zum ersten Mal ist Robert Palfrader dabei "allein".

Robert Palfraders Solo-Programm in Wiens Cape 10 zu sehen

"In seinem ersten Solo-Programm erzählt er, was ihn vom katholischen Klosterschüler zum Atheisten gemacht hat und warum ihm Religion - auch heute noch - trotzdem wichtig ist. Er weiß jetzt alles über sein Genmaterial, sowohl mütterlicherseits als auch väterlicherseits. Und was das mit seiner Fan-Post zu tun hat. Und dass das vielleicht ein bisserl mehr ist, als er eigentlich wissen wollte. Er führt Gespräche mit einem Krankenhauskeim, einem polnischen Anthropologen, einem Bettler, einem Partygast, seinem Ur-Großvater und Gott. Über Schopenhauer, genetische Disposition, Integration, intelligentes Design, Bitcoin,

Homöopathie, Feng Shui, den freien Willen und warum Jamaica eines der wenigen Länder ist, welches noch nie einen Angriffskrieg geführt hat. Und warum Atheisten auch nicht so super sind", wird Palfraders Solo-Programm in einer Aussendung beschrieben. "Ein Abend für Gläubige, Agnostiker, Atheisten und alle, die es noch werden wollen."