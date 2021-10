Robbie Williams hofft auf München-Duett mit Helene Fischer

Pop-Gigant Robbie Williams spielt Ende August 2022 sein einziges Konzert im deutschsprachigem Raum - und hofft darauf, bei dieser Gelegenheit ein weiteres Duett mit Schlager-Star Helene Fischer singen zu können.

Der britische Musikstar Robbie Williams (47, "Let Me Entertain You") hofft bei seinem Auftritt in München im kommenden Jahr auf ein weiteres Duett mit Schlagerikone Helene Fischer.