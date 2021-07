Risiken & Nebenwirkungen - Kritik und Trailer zum Film

Als Kathrin vom Arzt die deprimierende Diagnose der Niereninsuffizienz erhält, fragt sie als erstes ihren Mann Arnold, ob er ihr eine von seinen spenden möchte, käme er als Spender doch schließlich infrage. Der ebenso erfolgreiche wie egozentrische Architekt zögert jedoch - anders als der gemeinsame Freund Götz, der sich sogleich als Spender anbietet.

Kathrin braucht dringend eine Spenderniere. Doch ihr Ehemann Arnold zögert, obgleich er als Spender infrage käme. Diese beinahe archetypische Konstellation aus unverschuldeter Schuld und Unausweichlichkeit ist der Ausgangspunkt für Michael Kreihsls neue Theateradaption "Risiken und Nebenwirkungen", die nach der Weltpremiere bei der Grazer Diagonale nun am Freitag ins Kino kommt. Dabei wird sich dem Sujet weniger mit Dramatik denn in bester Boulevardhumortradition genähert.

Risiken & Nebenwirkungen - Kurzinhalt zum Film

Dabei ist die Ausgangslage durchaus dramatisch, erfährt Kathrin (Inka Friedrich) doch, dass sie eine Niereninsuffizienz hat und unbedingt ein Spenderorgan braucht. Ihr Mann Arnold (Samuel Finzi) könnte ihr das lebensrettende Organ spenden, ist jedoch - man muss es so nüchtern sagen - ein Arschloch, das sich gerade als Architekt einen großen Auftrag gesichert hat und wenig Gedanken an andere verschwendet. Er zögert, was zur Belastung für die ohnedies erkaltete Ehe wird.