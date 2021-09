Riesiger Anstieg bei antisemitischen Übergriffen

Die Anzahl an gemeldeten antisemitischen Übergriffen ist - wenn man das letzte Jahr als Vergleichszeitraum heranzieht - um über 100 Prozent gestiegen. Das geht aus der Bilanz (Jänner bis Juni 2021) der Meldestelle, die in der Israelitischen Kultusgemeinde Wien (IGK) eingerichtet ist, hervor

Antisemitische Graffitis von Meldestelle aufgenommen

Corona bei antisemitischen Übergriffen von Bedeutung

"Auch wenn die Zahlen auf den ersten Blick katastrophal wirken, sie spiegeln die Realität wieder", kommentierte IKG-Präsident Oskar Deutsch die jüngsten Daten gegenüber der APA. Israelbezogener Antisemitismus und Verschwörungsmythen sowie Shoah-Verharmlosung im Zuge der Corona-Pandemie müssten gesamtgesellschaftlich bekämpft werden. "Wenn wir Antisemitismus nicht dort bekämpfen, wo er in Worten daherkommt - in der Straßenbahn, in der Schule, im Stadion oder auf Facebook - dann können schnell aus Worten Taten werden. Deshalb begünstigt eine Verharmlosung von Antisemitismus ebendiesen", so Deutsch.