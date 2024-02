"Riesenfehler": Doskozil kritisiert Werben für Rot-Schwarz

Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) hat in der "Presse" das Werben mancher in der SPÖ für eine Koalition mit der ÖVP einen "Riesenfehler" genannt.

Während zuletzt gewichtige Stimmen der SPÖ für eine Koalition mit der Volkspartei nach der kommenden Nationalratswahl geworben haben, hat Doskozil am Samstag erneut vehement vor einer solchen Zusammenarbeit gewarnt. "Mit dieser ÖVP jetzt wieder in eine Koalition zu gehen, würde der Republik schaden", so Doskozil in der "Presse". Gleichzeitig betonte er, der SPÖ-Wertekatalog für Koalitionspartner würde die FPÖ "nicht per se ausschließen".