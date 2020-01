Richtervereinigung sieht Sicherungshaft kritisch

Die Präsidentin der Richtervereinigung, Sabine Matejka, äußerte sich kritisch zur geplanten Sicherungshaft. Es sei schwierig gesetzlich festzulegen, wer als "Gefährder" gelten solle.

Weiterhin kritisch sieht die Präsidentin der Richtervereinigung, Sabine Matejka, die im türkis-grünen Regierungsprogramm enthaltene Sicherungshaft für "Gefährder". Ohne Verfassungsänderung wäre eine solche nicht möglich - und selbst mit einer solchen wäre der Spielraum wohl "relativ klein". Sehr schwierig wäre es, im Gesetz zu klären, was "Gefährlichkeit" ist, sagte sie am Donnerstag in der "ZiB 2".