Richard Lugners Stargäste beim Wiener Opernball: Tanz zwischen Trash und Glamour

Seit 1992 bringt Richard Lugner alljährlich einen Stargast zum Wiener Opernball. Unter ihnen waren schon Ikonen wie Grace Jones, Pamela Anderson, Goldie Hawn oder Sophia Loren aber auch TV-Starlets wie Paris Hilton und Kim Kardashian. Ein Blick in die Lugner-Loge der letzten Jahre.

Dass die Opernball-Gäste von Lugner immer wieder für einen Skandal gut sind, zeigte sich bereits 1996, als die US-Sängerin Grace Jones in einem entlegenen Winkel der Loge mit ihrem Begleiter offensichtlich Sex hatte. “Das war akustisch klar wahrnehmbar”, sagte Lugner. Der Premierengast 1992 war hingegen der “sehr problemlose” Harry Belafonte. Damals übrigens noch fast ohne mediale Aufmerksamkeit.

In die internationalen Schlagzeilen schaffte es Lugner erstmals 1997 mit Sarah “Förtschi” Ferguson, der Herzogin von York, die ihn zum Wiener Opernball begleitete. Danach konnte den umtriebigen Baumeister nur mehr die große Politik stoppen: Nach der Bildung der ersten FPÖ-ÖVP-Regierung im Jahr 2000 liefen dem Baumeister die potenziellen “Ballspenden” gleich in Scharren davon. Claudia Cardinale wollte plötzlich ebenso wenig an seiner Seite die Veranstaltung besuchen wie Catherine Deneuve.